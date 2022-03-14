У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради Галини Лугової. Про це вона розповіла Суспільному та опублікувала відео пожежі, пише УНН.
Очевидці розповіли, що біля будинку Галини Лугової в Антонівці бачили двох осіб, які розбили вікно і кинули щось важке усередину, після чого будинок спалахнув. Галина Лугова інформацію про це підтвердила.
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"Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення", - сказала вона.
На момент підпалу в будинку нікого не було.
Лугова також опублікувала на своїй сторінці Facebook відео палаючого будинку.
Доповнення
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що російські окупанти викрадають керівників українського руху спротиву.