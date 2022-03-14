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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 87 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради

У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради

Київ • УНН

 • 85221 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Херсоні невідомі спалили будинок секретарки міськради Галини Лугової. Про це вона розповіла Суспільному та опублікувала відео пожежі, пише УНН.

Очевидці розповіли, що біля будинку Галини Лугової в Антонівці бачили двох осіб, які розбили вікно і кинули щось важке усередину, після чого будинок спалахнув. Галина Лугова інформацію про це підтвердила.

Цитата

"Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення", - сказала вона.

На момент підпалу в будинку нікого не було.

Лугова також опублікувала на своїй сторінці Facebook відео палаючого будинку.

Доповнення

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що російські окупанти викрадають керівників українського руху спротиву.

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