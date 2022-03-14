В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря горсовета

Очевидцы рассказали, что возле дома Галины Луговой в Антоновке видели двух человек, которые разбили окно и бросили что-то тяжелое внутрь, после чего дом загорелся. Галина Луговая информацию об этом подтвердила.

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"Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение", - сказала она.

На момент поджога в доме никого не было.

Луговая также опубликовала на своей странице Facebook видео горящего дома.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что российские оккупанты похищают руководителей украинского движения сопротивления.