В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Херсоне неизвестные сожгли дом секретаря горсовета Галины Луговой. Об этом она рассказала Общественному и опубликовала видео пожара, пишет УНН.
Очевидцы рассказали, что возле дома Галины Луговой в Антоновке видели двух человек, которые разбили окно и бросили что-то тяжелое внутрь, после чего дом загорелся. Галина Луговая информацию об этом подтвердила.
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"Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение", - сказала она.
На момент поджога в доме никого не было.
Луговая также опубликовала на своей странице Facebook видео горящего дома.
Дополнение
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