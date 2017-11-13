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У Херсоні чоловік загинув внаслідок обвалу на непрацюючому комбінаті

У Херсоні чоловік загинув внаслідок обвалу на непрацюючому комбінаті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Херсоні чоловік загинув в результаті руйнування конструкцій будівлі непрацюючого бавовняного комбінату. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Працівник охоронної фірми у неділю 12 листопада повідомив рятувальників, що на площі Павла Дубинди, 1 сталося руйнування залізобетонних конструкцій.

Як стало відомо, невідомий чоловік розбирав дах 4-поверхової промислової будівлі непрацюючого бавовняного комбінату. Внаслідок чого й сталося руйнування.

На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка, якого привалило рештками перекриття. Наразі бійцями ДСНС проводяться роботи щодо вилучення тіла загиблого.

Обставини події та особа загиблого встановлюються.

Як повідомляв УНН, в Одесі обвалилася частина житлового будинку.

 

Українські Національні Новини

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