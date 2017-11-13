В Херсоне мужчина погиб в результате обвала на неработающем комбинате

Работник охранной фирмы в воскресенье 12 ноября сообщил спасателям, что на площади Павла Дубинды, 1 произошло разрушение железобетонных конструкций.

Как стало известно, неизвестный мужчина разбирал крышу 4-этажного промышленного здания неработающего хлопчатобумажного комбината. В результате и произошло разрушение.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины, которого привалило остатками перекрытия. Сейчас бойцами ГСЧС проводятся работы по изъятию тела погибшего.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Одессе обвалилась часть жилого дома.