В Херсоне мужчина погиб в результате обвала на неработающем комбинате
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Херсоне мужчина погиб в результате разрушения конструкций здания неработающего хлопчатобумажного комбината. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
Работник охранной фирмы в воскресенье 12 ноября сообщил спасателям, что на площади Павла Дубинды, 1 произошло разрушение железобетонных конструкций.
Как стало известно, неизвестный мужчина разбирал крышу 4-этажного промышленного здания неработающего хлопчатобумажного комбината. В результате и произошло разрушение.
На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины, которого привалило остатками перекрытия. Сейчас бойцами ГСЧС проводятся работы по изъятию тела погибшего.
Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Одессе обвалилась часть жилого дома.