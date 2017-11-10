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У Харкові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 11 людей

У Харкові зіткнулися дві маршрутки, постраждали 11 людей

Київ • УНН

 • 9765 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Харкові зіткнулися дві маршрутки, в результаті аварії постраждали 11 пасажирів. Про це повідомив директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в Харківській міській раді Юрій Сидоренко на сторінці у Facebook, передає УНН.

"На Новоіванівському мосту 302 маршрут наздогнав 278. Постраждалих 11, з них троє дітей 8-й, 10-й і 17 років. Начебто важких немає. Зараз всіх потерпілих оглядають", - написав Ю.Сидоренко.

Також, він зазначив, що хто винен в ДТП скаже слідство, але за словами Ю.Сидоренка "попередньо можна припустити, що водій 302 маршрутки".

Як повідомляв УНН, 18 жовтня орієнтовно о 20:45 в Харкові по вулиці Сумська, в результаті зіткнення двох позашляховиків з виїздом на тротуар постраждали 11 осіб - загинуло 5 пішоходів і 6 пішоходів з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікувальні установи. Автомобіль в'їхав в групу людей, що стояли на тротуарі і чекали зеленого світла світлофора.

Українські Національні Новини

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