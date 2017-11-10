В Харькове столкнулись две маршрутки, пострадали 11 человек

"На Новоивановском мосту 302 маршрут догнал 278. Пострадавших 11, из них трое детей 8-и, 10-и и 17 лет. Вроде бы тяжелых нет. Сейчас всех пострадавших осматривают", - написал Ю.Сидоренко.

Также, он отметил, что кто виноват в ДТП скажет следствие, но по словам Ю.Сидоренко "предварительно можно предположить, что водитель 302 маршрутки".

Как сообщал УНН, 18 октября ориентировочно в 20:45 в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибло 5 пешеходов и 6 пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре и ждали зеленого света светофора.