У Харкові жінка залізла на високовольтну електроопору: її госпіталізували

Деталі

Сьогодні о 13:10 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля однієї з багатоповерхівок по вулиці Краснодарській на високовольтній електропорі знаходиться дівчина.

На місце були направлені чергові екіпажі патрульної поліції, медики та співробітники ДСНС. Поліцейські встановили особу жінки. Їй 27 років. Жінку госпіталізували до лікарні.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку.

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