У Харкові затримали двох підривників банкомату з близько 2 млн грн готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні вночі двоє чоловіків підірвали банкомат у Харкові та заволоділи майже 2 мільйонами гривень. Чоловіків вдалося затримати і повернути гроші. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні вночі у Харкові спрямованим вибухом був підірваний банкомат ПриватБанку, вмонтований у стіну супермаркету "Дигма", в якому були грошові кошти в сумі в 1 978 400 гривень", - написав Геращенко.
Він зазначив, що двоє зловмисників залишили свою машину далеко від місця злочину і приїхали до банкомату на велосипедах для того, щоб камери не зафіксували номери їх автомобіля.
"Однак, завдяки ефективним діям харківських поліцейських, які за лічені години вивчили відео з десятків відеокамер, вдалося визначити і швидко затримати автомобіль зі злочинцями. Двоє зловмисників, які підірвали банкомат, затримані. Всі вкрадені гроші, що вони викрали в банкоматі, були при них. Вони вилучені і будуть повернуті ПриватБанку", - повідомив Геращенко.
Тепер затримані перевіряються на причетність до вибухів інших банкоматів, як в Харкові, так і в інших містах України.
Нагадаємо, що НБУ обіцяє поповнювати банкомати і готовий знезаражувати гривні у період карантину.