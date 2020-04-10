У Харкові затримали двох підривників банкомату з близько 2 млн грн готівки

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні вночі двоє чоловіків підірвали банкомат у Харкові та заволоділи майже 2 мільйонами гривень. Чоловіків вдалося затримати і повернути гроші. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.