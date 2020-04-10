В Харькове задержали двух подрывников банкомата из около 2 млн грн наличных

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня ночью двое мужчин взорвали банкомат в Харькове и завладели почти 2 миллионами гривен. Мужчин удалось задержать и вернуть деньги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.