В Харькове задержали двух подрывников банкомата из около 2 млн грн наличных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня ночью двое мужчин взорвали банкомат в Харькове и завладели почти 2 миллионами гривен. Мужчин удалось задержать и вернуть деньги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"Сегодня ночью в Харькове направленным взрывом был взорван банкомат ПриватБанка, встроенный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 978 400 гривен", - написал Геращенко.
Он отметил, что двое злоумышленников оставили свою машину далеко от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах для того, чтобы камеры не зафиксировали номера их автомобиля.
"Однако, благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками. Двое злоумышленников, которые взорвали банкомат, задержаны. Все украденные деньги, которые они похитили в банкомате, были у них. Они изъяты и будут возвращены ПриватБанку", - сообщил Геращенко.
Теперь задержанные проверяются на причастность к взрывам других банкоматов, как в Харькове, так и в других городах Украины.
Напомним, что НБУ обещает пополнять банкоматы и готов обеззараживать гривны в период карантина.