У Харкові за день "замінували" понад 340 об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Харкові 9 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування 341 об'єкта, яке виявилося неправдивим. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про мінування кількох сотень установ міста надійшло на електронну пошту поліції 9 жовтня, близько 15:45.
"Поліцейські ретельно оглянули 61 медичний заклад, 39 торговельних центрів, 10 готелів, 45 шкіл і 186 дитячих садків. Евакуювали більше тисячі осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили у поліції.
Так, інформацію про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.
Раніше УНН повідомляв, що через неправдиві повідомлення по мінування у Львові евакуювали майже 4,8 тис. людей.