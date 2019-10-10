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У Харкові за день "замінували" понад 340 об'єктів

Київ • УНН

 • 13337 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Харкові 9 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування 341 об'єкта, яке виявилося неправдивим. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області. 

У Харкові за день "замінували" понад 340 об'єктів

Повідомлення про мінування кількох сотень установ міста надійшло на електронну пошту поліції 9 жовтня, близько 15:45.

"Поліцейські ретельно оглянули 61 медичний заклад, 39 торговельних центрів, 10 готелів, 45 шкіл і 186 дитячих садків. Евакуювали більше тисячі осіб. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - повідомили у поліції.

Так, інформацію про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Раніше УНН повідомляв, що через неправдиві повідомлення по мінування у Львові евакуювали майже 4,8 тис. людей.

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