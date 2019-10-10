В Харькове за день "заминировали" более 340 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Харькове 9 октября в полицию поступило сообщение о заминировании 341 объекта, которое оказалось ложным. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Сообщение о минировании нескольких сотен учреждений города поступило на электронную почту полиции 9 октября, около 15:45.
"Полицейские тщательно осмотрели 61 медицинское учреждение, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов. Эвакуированы более тысячи человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщили в полиции.
Так, информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.
Ранее УНН сообщал, что из-за ложных сообщений о минировании во Львове эвакуировали почти 4,8 тыс. человек.