У Харкові з "Укрпошті" звільнили ще заручників
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Харкові з відділення "Укрпошти" звільнили ще заручників, передає кореспондент УНН.
Так, з приміщення вийшла жінка, тоді туди увірвалися спецпризначенці.
Раніше сьогодні невідомий в Харкові захопив відділення "Укрпошти".
Повідомлення про те, що в відділення "Укрпошти", розташованому на вулиці Шевченка, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло в поліцію 30 грудня близько 14:40.
Спочатку із захопленої "Укрпошти" у Харкові визволили п'ятьох заручників, серед них - двоє дітей.
Через захоплення заручників на "Укрпошті" у Харкові відкрили провадження.