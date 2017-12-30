В Харькове с "Укрпочты" освободили еще заложников
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове из отделения "Укрпочты" освободили еще заложников, передает корреспондент УНН.
В частности, из помещения вышла женщина, тогда туда ворвались спецназовцы.
Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.
Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, среди них - двое детей.
Через захват заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.