У Харкові з автомата обстріляли авто, водій загинув

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. За попередніми даними, невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю “АУДІ”. Водій іномарки загинув на місці. про це повідомляє прес-служба Харківської поліції, передає УНН.

"Повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Клочківській сталося вбивство, надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції 4 листопада близько 23:30", - зазначили правоохоронці.

Також повідомляється, що факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину.

Слідчі дії тривають.

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