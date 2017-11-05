У Харкові з автомата обстріляли авто, водій загинув

"Повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Клочківській сталося вбивство, надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції 4 листопада близько 23:30", - зазначили правоохоронці.

Також повідомляється, що факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину.

Слідчі дії тривають.