У Харкові з автомата обстріляли авто, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За попередніми даними, невідомі здійснили кілька пострілів по автомобілю “АУДІ”. Водій іномарки загинув на місці. про це повідомляє прес-служба Харківської поліції, передає УНН.
"Повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Клочківській сталося вбивство, надійшло до чергової частини Шевченківського відділу поліції 4 листопада близько 23:30", - зазначили правоохоронці.
Також повідомляється, що факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення особи потерпілого та розшукують осіб, які причетні до скоєння злочину.
Слідчі дії тривають.