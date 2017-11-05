В Харькове из автомата обстреляли авто, водитель погиб

"Сообщение о том, что возле одного из домов на улице Клочковской произошло убийство, поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 4 ноября около 23:30", - отметили правоохранители.

Также сообщается, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего и разыскивают лиц, причастных к совершению преступления.

Следственные действия продолжаются.