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У Харкові викрили "реабілітаційний центр", де людей лікували молитвами

У Харкові викрили "реабілітаційний центр", де людей лікували молитвами

Київ • УНН

 • 17131 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Московському районі Харкова викрили підпільний реабілітаційний центр, де лікували молитвами та психологічним насиллям від алкоголізму і наркоманії. Про це повідомляє прес-служба Харківської області, передає УНН.

Центр був розташований в одному із будинків приватного сектору у Московському районі. Під час обшуку приміщення там було виявлено 39 жінок та чоловіків.

"Наразі встановлено, що до пацієнтів, яких "лікували" у закладі, застосовувалося психологічне насилля. У них відбирали документи та мобільні телефони, примусово утримували в приміщенні у неналежних та антисанітарних умовах без повноцінного харчування та медичного забезпечення. У якості "лікування" пацієнти читали Біблію та молилися", - розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов.

На трьох поверхах будівлі розмістили спальні з двоярусними ліжками, кухню та кілька санвузлів. На деяких ліжках лежали брудні матраци та ковдри. Деякі з них взагалі були без постільної білизни. Приміщення погано опалювалися. В окремих кімнатах зі стелі стікала вода, а стіни покрилися пліснявою. Усі вікна були зачинені та без ручок для відкривання, а міжкімнатні двері обладнані запірними пристроями та замками.

Досудове розслідування розпочато за ч.2. ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини справи та причетні особи.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі викрили незаконний реабілітаційний центр, у якому проти волі утримували 17 людей.

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