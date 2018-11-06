У Харкові виграно мільйон гривень у лотерею

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У неділю, 4 листопада, виграно 1 млн грн у державну лотерею “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Загалом новий переможець став 308-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів “Лото-Забава”.

Відомо, що щасливчик придбав свій виграшний білет № 0029073 у харківському “ЛОТО маркеті” за адресою: вул. Євгена Котляра, 4.

"Попереднього разу мільйон у Харкові було виграно у минулому році. Тоді щасливчик став останнім, 20-тим, мільйонером 2017 року та зірвав свій куш 31 грудня 2017 року під час розіграшу 960-го тиражу "Лото-Забава", - нагадали у "М.С.Л.".

Переможця та новоспеченого багатія запрошують приєднатися до закритого “Клубу мільйонерів “М.С.Л.”, а також скористатися VIP-програмою “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.

“Усіма перевагами членства у "Клубі мільйонерів "М.С.Л." уже скористалися Катерина Білодід, яка має статус ювілейного 300-го мільйонера, та її чоловік Дмитро. Удвох вони провели незабутні вихідні у столиці протягом 13-14 жовтня”, - розповіли в “М.С.Л.” та нагадали, що з початку року це вже 29-й виграш у лотерею “Лото-Забава” сумою від 1 мільйона гривень і більше.

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