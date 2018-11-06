В Харькове выигран миллион гривен в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107974 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115735 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153977 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137923 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128916 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173413 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118133 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Харькове выигран миллион гривен в лотерею

В Харькове выигран миллион гривен в лотерею

Киев  •  УНН

 • 12267 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В воскресенье, 4 ноября, выигран 1 млн грн в государственную лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В целом новый победитель стал 308-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава".

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0029073 в харьковском "ЛОТО маркете" по адресу: ул. Евгения Котляра, 4.

"В прошлый раз миллион в Харькове был выигран в прошлом году. Тогда счастливчик стал последним, 20-ым, миллионером 2017 года и сорвал свой куш 31 декабря 2017-го во время розыгрыша 960-го тиража "Лото-Забава", - напомнили в "М.С.Л.".

Победителя и новоиспеченного богача приглашают присоединиться к закрытому "Клубу миллионеров "М.С.Л.", а также воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

"Всеми преимуществами членства в "Клубе миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались Екатерина Билодид, которая имеет статус юбилейного 300-го миллионера, и ее муж Дмитрий. Вдвоем они провели незабываемые выходные в столице в течение 13-14 октября", - рассказали в "М.С.Л." и напомнили, что с начала года это уже 29-й выигрыш в лотерею "Лото-Забава" суммой от 1 миллиона гривен и больше.

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