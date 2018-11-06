В Харькове выигран миллион гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В воскресенье, 4 ноября, выигран 1 млн грн в государственную лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
В целом новый победитель стал 308-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава".
Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0029073 в харьковском "ЛОТО маркете" по адресу: ул. Евгения Котляра, 4.
"В прошлый раз миллион в Харькове был выигран в прошлом году. Тогда счастливчик стал последним, 20-ым, миллионером 2017 года и сорвал свой куш 31 декабря 2017-го во время розыгрыша 960-го тиража "Лото-Забава", - напомнили в "М.С.Л.".
Победителя и новоиспеченного богача приглашают присоединиться к закрытому "Клубу миллионеров "М.С.Л.", а также воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
"Всеми преимуществами членства в "Клубе миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались Екатерина Билодид, которая имеет статус юбилейного 300-го миллионера, и ее муж Дмитрий. Вдвоем они провели незабываемые выходные в столице в течение 13-14 октября", - рассказали в "М.С.Л." и напомнили, что с начала года это уже 29-й выигрыш в лотерею "Лото-Забава" суммой от 1 миллиона гривен и больше.