У Харкові від вибуху гранати загинув директор пансіонату для престарілих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Харкові у власній квартирі через необережне поводження з гранатою загинув директор пансіонату для престарілих. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Сьогодні, 5 січня, вночі в Харкові у орендованій квартирі, яка розташована на 3-ому поверсі житлової багатоповерхівки, місцевий житель, 1979 р.н., за наявною інформацією керівник пансіонату для престарілих, який неодноразово в якості волонтера виїжджав до зони АТО, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час необережного поводження впустив на підлогу гранату РГД-5, яка вибухнула. В результаті вибуху молодий чоловік загинув”, — написав В.Аброськін.
За його словами, тільки дивом не постраждали жінка чоловіка та двоє малолітніх дітей, які в цей час перебували в сусідній кімнаті.
Як повідомляв УНН, у Дніпрі під час конфлікту між двома чоловіками один з них кинув під ноги іншому бойову гранату.