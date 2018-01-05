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В Харькове от взрыва гранаты погиб директор пансионата для престарелых

Киев • УНН

 • 9162 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Харькове в собственной квартире из-за неосторожного обращения с гранатой погиб директор пансионата для престарелых. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

В Харькове от взрыва гранаты погиб директор пансионата для престарелых

"Сегодня, 5 января, ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на 3-м этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, который неоднократно в качестве волонтера выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась. В результате взрыва молодой человек погиб", - написал В.Аброськин.

По его словам, только чудом не пострадали женщина мужчины и двое детей, которые в это время находились в соседней комнате.

Как сообщал УНН, в Днепре во время конфликта между двумя мужчинами один из них бросил под ноги другому боевую гранату.

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