У Харкові в.о. мера Терехова вважають людиною Порошенка та Фукса

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Згадуючи тих, хто маніпулює Тереховим, депутат вказав на п'ятого президента України, діючого нардепа Петра Порошенка. Останній керує діями Терехова руками бізнесмена Павла Фукса, вважає Маринін.

"ЄС голосувала за призначення Терехова. ЄС, яка весь час декларує, що вона найдемократичніша фракція у міськраді, по суті, проголосувала за протизаконне рішення і захоплення влади в Харкові. Вони натомість отримали три комісії у міськраді. Не дарма ж Петро Олексійович в 2015 році дав Фуксу українське громадянство.

Я так думаю, що Фукс пообіцяв Порошенку, щоб на наступних президентських виборах Харків дав йому нормальний відсоток", - додає Маринін.

Терехов ніколи не був самостійним політиком, каже Маринін.

"Терехов для мене – це лялька, надіта на пальці багатьох політиків, яка не ухвалює ніяких рішень сама", - зазначив він.

Останню свою посаду - в.о.мера - Терехов здобув завдяки підробці документів, вказує Маринін.

"Терехова треба посадити у в'язницю, якщо буде доведено, що він отримав владу незаконно. І того, хто допомагав йому це робити, теж треба посадити у в'язницю", - наголосив він.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Однак впродовж усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Терехов зайняв його місце.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса.

У жовтні в Харкові будуть обирати нового очільника міста. За прогнозами політологів, головними суперниками у другому турі будуть Ігор Терехов та Михайло Добкін.