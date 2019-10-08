У Харкові у чоловіка вкрали сумку з грошима, у місті введена операція "Перехоплення"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Харкові на провулку Троїцькому невідомі пограбували чоловіка, вкравши у нього сумку з грошима. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі Toyota Camry білого кольору.
За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція "Перехоплення".
На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.
Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Львівщині поліцейські спільно з прикордонниками затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу на фермера-іноземця.