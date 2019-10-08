В Харькове у мужчины украли сумку с деньгами, в городе введена операция "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Харькове на переулке Троицком неизвестные ограбили мужчину, украв у него сумку с деньгами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Toyota Camry белого цвета.
По приказу начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, по городу и области введена полицейская операция "Перехват".
На поиски злоумышленников ориентирован личный состав харьковской милиции.
Информация о происшествии зарегистрирована в Основянском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, во Львовской области полицейские совместно с пограничниками задержали злоумышленников, причастных к разбойному нападению на фермера-иностранца.