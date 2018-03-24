У Харкові судитимуть чоловіка за побиття до смерті колишнього біатлоніста

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Харківська місцева прокуратура направила до Комінтернівського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо 42-річного харків'янина, якого підозрюють в умисному вбивстві. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

За інформацією заступника керівника місцевої прокуратури Дмитра Казака, досудове розслідування встановило, що у грудні минулого року зловмисник прийшов у гості до свого знайомого - 57-річного колишнього спортсмена, який входив до складу збірної Радянського Союзу з біатлону.

"Чоловіки влаштували застілля. Добряче випили. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість руками та ногами почав лупцювати колишнього спортсмена. Повалив його на підлогу, вдарив понад 70 разів та втік. Травми виявилися не сумісні з життям. Господар помер. Тіло знайшов племінник, який наступного дня завітав у гості до дядька", - проінформували в прокуратурі.

Чоловіка затримали за кілька днів. Його впізнали сусіди померлого. Сам зловмисник свою провину не визнає і відмовляється давати свідчення. Також підозрюваний раніше вже був судимий за скоєння аналогічного злочину. Зараз він на вимогу прокуратури перебуває під арештом.

Чоловіка підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Нагадаємо, на Львівщині затримали зловмисника, причетного до вбивства двох молодих людей.

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