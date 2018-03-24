В Харькове будут судить мужчину за избиение до смерти бывшего биатлониста

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Дмитрия Казака, досудебное расследование установило, что в декабре прошлого года злоумышленник пришел в гости к своему знакомому — 57-летнему бывшему спортсмену, который входил в состав сборной Советского Союза по биатлону.

“Мужчины устроили застолье. Сильно выпили. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Гость руками и ногами начал избивать бывшего спортсмена. Повалил его на пол, ударил более 70 раз и сбежал. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Хозяин умер. Тело нашел племянник, который на следующий день пришел в гости к дяде”, — проинформировали в прокуратуре.

Мужчину задержали через несколько дней. Его узнали соседи умершего. Сам злоумышленник свою вину не признает и отказывается давать показания. Также подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Сейчас он по требованию прокуратуры находится под арестом.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, во Львовской области задержали злоумышленника, причастного к убийству двух молодых людей.