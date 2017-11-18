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У Харкові сталася ДТП за участю пасажирського автобуса, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Харкові внаслідок зіткнення іномарки та пасажирського автобусу загинув водій легковика та ще п’ятеро пасажирів автобусу зазнали травмувань різного ступеню тяжкості, передає УНН з посиланням на Facebook прес-служби ГУ Нацполіції м. Харків.

Дорожня пригода сталася 18 листопада о 00:20 на Кільцевій дорозі у Харкові. Водій автомобіля “BMW” виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автобусом “БАЗ”.

“Внаслідок ДТП постраждали п’ять пасажирів автобусу, а 35-річний водій іномарки був доставлений до 4-ї лікарні невідкладної медичної допомоги м. Харкова. Від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні. Інші потерпілі: три чоловіка та дві жінки, також були доставлені до лікарні з незначними ушкодженнями”, — повідомили у прес-службі.

Наразі, стан здоров’я постраждалих задовільний

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Черкасах маршрутний автобус “Богдан” зіткнувся з вантажівкою “Урал”, постраждав водій та вісім пасажирів маршрутки.

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