В Харькове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть погибший

Дорожное приключение произошло 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге в Харькове. Водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ".

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а 35-летний водитель иномарки был доставлен в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи г. Харьков. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении. Другие пострадавшие: три человека и две женщины, также были доставлены в больницу с незначительными повреждениями ", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас состояние здоровья пострадавших удовлетворительное

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Черкассах маршрутный автобус "Богдан" столкнулся с грузовиком "Урал", пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки.