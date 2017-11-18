В Харькове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Харькове в результате столкновения иномарки и пассажирского автобуса погиб водитель легковушки и еще пятеро пассажиров автобуса получили травм различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Facebook пресс-службы ГУ Нацполиции м. Харьков.
Дорожное приключение произошло 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге в Харькове. Водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ".
"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а 35-летний водитель иномарки был доставлен в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи г. Харьков. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении. Другие пострадавшие: три человека и две женщины, также были доставлены в больницу с незначительными повреждениями ", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас состояние здоровья пострадавших удовлетворительное
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Черкассах маршрутный автобус "Богдан" столкнулся с грузовиком "Урал", пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки.