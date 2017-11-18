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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 10756 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 43750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64371 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 71847 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74100 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61332 просмотра

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11 марта, 11:14 • 98949 просмотра

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В Харькове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть погибший

В Харькове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 12889 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Харькове в результате столкновения иномарки и пассажирского автобуса погиб водитель легковушки и еще пятеро пассажиров автобуса получили травм различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Facebook пресс-службы ГУ Нацполиции м. Харьков.

Дорожное приключение произошло 18 ноября в 00:20 на Кольцевой дороге в Харькове. Водитель автомобиля "BMW" выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "БАЗ".

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса, а 35-летний водитель иномарки был доставлен в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи г. Харьков. От полученных травм он скончался в реанимационном отделении. Другие пострадавшие: три человека и две женщины, также были доставлены в больницу с незначительными повреждениями ", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас состояние здоровья пострадавших удовлетворительное

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНН, в Черкассах маршрутный автобус "Богдан" столкнулся с грузовиком "Урал", пострадал водитель и восемь пассажиров маршрутки.

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