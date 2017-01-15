У Харкові семеро людей отруїлися невстановленою речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Харкові родина отруїлася невстановленою речовиною, до лікарні доставили шістьох дорослих та 10-річну дитину. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“Повідомлення про доставляння до лікарні людини з отруєнням надійшло до Московського відділу поліції міста Харкова о 6:30. Згодом у медичних закладах опинилися ще п’ятеро дорослих та одна дівчинка. Зараз стан їхнього здоров’я задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють слідчо-оперативна група та представники комунального закладу. Причина отруєння та вміст речовини встановлюються.
Інформацію внесено до Єдиного журналу обліку правопорушень, перевірка триває.