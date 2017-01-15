В Харькове семь человек отравились неустановленным веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Харькове семья отравилась неустановленным веществом, в больницу доставили шестерых взрослых и 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"Сообщение о доставлении в больницу человека с отравлением поступило в Московский отдел полиции города Харькова в 6:30. Впоследствии в медицинских учреждениях оказались еще пятеро взрослых и одна девочка. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители коммунального учреждения. Причина отравления и вещество устанавливаются.
Информация внесена в Единый журнал учета правонарушений, проверка продолжается.