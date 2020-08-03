У Харкові розшукують чоловіка за жорстоке вбивство матері
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Харкові поліцейські розшукують чоловіка за підозрою у вбивстві матері. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло жінки, 1946 року народження, виявили у її помешканні. На тілі покійної множинні ножові поранення спини, грудної клітини, обличчя та шиї.
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У вчиненні вбивства підозрюють сина покійної, чоловіка 1971 року народження, який перебував на обліку у психіатричній лікарні.
В рамках розслідування умисного вбивства встановлюються усі обставини скоєння злочину.