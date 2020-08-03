В Харькове разыскивают мужчину за жестокое убийство матери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Харькове полицейские разыскивают мужчину по подозрению в убийстве матери. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тело женщины, 1946 года рождения, обнаружили в ее квартире. На теле покойной множественные ножевые ранения спины, грудной клетки, лица и шеи.
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В совершении убийства подозревают сына покойной, мужчины 1971 года рождения, который находился на учете в психиатрической больнице.
В рамках расследования умышленного убийства устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.