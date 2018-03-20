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У Харкові п’яний водій влаштував ДТП і протаранив авто патрульних

У Харкові п’яний водій влаштував ДТП і протаранив авто патрульних

Київ • УНН

 • 9460 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Харкові водій у стані алкогольного сп'яніння влаштував кілька ДТП і протаранив автомобіль патрульних. Про це УНН розповіла патрульної поліції м.Харкова Карина Курбанова.

Пeршу aвaрiю водій скоїв нa вулицi Шeвчeнкa близькo 20:10, врiзaвшись в Ford i зникнувши з мiсця ДТП. При цьому чоловік віз у машині дружину та маленьку дитину. Пaтрульнi, якi стaли свiдкaми цьoгo зiткнeння, кинулися в пoгoню, бо на прохання зупинитися водій не реагував. Зумiли зупинити авто нa вулицi Aкaдeмiкa Пaвлoвa. Щоб затримати водія, патрульні заблокували йому дорогу, але чоловіка це не спинило й він влетів у поліцейське авто, а пiсля цьoгo врiзaвся в Daewoo. У рeзультaтi аварій двoє пaтрульних та один цивільний громадянин отримали травми.

"Двоє патрульних, які знаходилися в даному автомобілі - їх було шпиталізовано до лікарні на обстеження, вони отримали забиття м'яких тканин. Водія було затримано на місці також співробітниками патрульної поліції. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння. За результатами, які надала медична установа - водій дійсно перебував у стані сп'яніння. Справа передалася слідчо-оперативній групі і в подальшому вони будуть встановлювати всі обставини і передавати матеріали до суду", - розповіла К.Курбанова.

Як повідомляв УНН, на трасі Львів-Краковець на Львівщині вантажівка протаранила поліцейське авто, є потерпілі.

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