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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19550 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В Харькове пьяный водитель устроил ДТП и протаранил авто патрульных

В Харькове пьяный водитель устроил ДТП и протаранил авто патрульных

Киев  •  УНН

 • 9460 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил несколько ДТП и протаранил автомобиль патрульных. Об этом УНН рассказала патрульной полиции Харькова Карина Курбанова.

Пeрвую аварию водитель совершил нa улице Шeвчeнкa близькo 20:10, врезавшись в Ford и исчезнув с места ДТП. При этом мужчина вез в машине жену и маленького ребенка. Пaтрульные, которые стaли свидетелями этого столкновения, бросились в пoгoню, потому что на просьбу остановиться водитель не реагировал. Сумели остановить авто нa улице Aкaдeмiкa Пaвлoвa. Чтобы задержать водителя, патрульные заблокировали ему дорогу, но мужчину это не остановило и он влетел в полицейское авто, а после цьoгo врезался в Daewoo. В рeзультaте аварий двoе пaтрульных и один гражданский получили травмы.

"Двое патрульных, которые находились в данном автомобиле - их госпитализировали в больницу на обследование, они получили ушибы мягких тканей. Водитель был задержан на месте также сотрудниками патрульной полиции. Он имел признаки алкогольного опьянения. По результатам, которые предоставила медицинская учреждение - водитель действительно находился в состоянии опьянения. Дело передано следственно-оперативной группе и в дальнейшем они будут устанавливать все обстоятельства и передавать материалы в суд", - рассказала К.Курбанова.

Как сообщал УНН, на трассе Львов-Краковец в Львовской области грузовик протаранил полицейский автомобиль, есть пострадавшие.

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