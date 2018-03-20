Пeрвую аварию водитель совершил нa улице Шeвчeнкa близькo 20:10, врезавшись в Ford и исчезнув с места ДТП. При этом мужчина вез в машине жену и маленького ребенка. Пaтрульные, которые стaли свидетелями этого столкновения, бросились в пoгoню, потому что на просьбу остановиться водитель не реагировал. Сумели остановить авто нa улице Aкaдeмiкa Пaвлoвa. Чтобы задержать водителя, патрульные заблокировали ему дорогу, но мужчину это не остановило и он влетел в полицейское авто, а после цьoгo врезался в Daewoo. В рeзультaте аварий двoе пaтрульных и один гражданский получили травмы.

"Двое патрульных, которые находились в данном автомобиле - их госпитализировали в больницу на обследование, они получили ушибы мягких тканей. Водитель был задержан на месте также сотрудниками патрульной полиции. Он имел признаки алкогольного опьянения. По результатам, которые предоставила медицинская учреждение - водитель действительно находился в состоянии опьянения. Дело передано следственно-оперативной группе и в дальнейшем они будут устанавливать все обстоятельства и передавать материалы в суд", - рассказала К.Курбанова.

Как сообщал УНН, на трассе Львов-Краковец в Львовской области грузовик протаранил полицейский автомобиль, есть пострадавшие.