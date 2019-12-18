У Харкові зруйнували пам'ятник Максиму Горькому
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Харкові невідомі зруйнували пам'ятник письменнику Максиму Горькому. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло до Новобаварського відділу поліції вранці 18 грудня.
Повалений пам’ятник Максиму Горькому на проспекті Новобаварському, 87 виявив працівник комунального підприємства під час обходу території.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до Єдиного обліку Новобаварського відділу поліції. Всі обставини події та особи, причетні до неї встановлюються.
Нагадаємо, у селі Андріївка в Одеській області знесли один з останніх пам'ятників Леніну.