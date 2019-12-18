В Харькове разрушили памятник Максиму Горькому

Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря.

Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются.

Напомним, в селе Андреевка в Одесской области снесли один из последних памятников Ленину.