У Харкові поліцейські погрозами "вибили" з жінки зізнання у крадіжці

"Прокуратура області направила до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України) стосовно майора та старшого лейтенанта поліції", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника управління прокуратури області Івана Тарасова, слідчі прокуратури встановили, що на початку січня цього року 28-річний старший лейтенант поліції викликав до приміщення дільничного пункту 34-річну жінку, яку підозрювали у крадіжці мобільного.

Напередодні харків'янин звернувся до правоохоронців з відповідною заявою. Він повідомив, що під час святкування дня народження у нього пропав мобільний телефон, і він підозрює, що його вкрала саме ця жінка. Однак ніяких фактів на підтвердження цієї версії чоловік не надав.

"Жінка пояснила правоохоронцям, що не брала телефон і не знає, хто це зробив. Однак поліцейські вирішили змусити її зізнатися і тим самим підвищити показники розкриття злочинів. Коли зрозуміли, що психологічний тиск на жінку не діє, 34-річний майор руками і ногами почав лупцювати "підозрювану". Проте вона все одно відмовлялася визнати вину у крадіжці. Тоді поліцейські забрали її мобільний телефон, посадили у машину та вивезли до лісосмуги поблизу кільцевої дороги Харкова. Там, погрожуючи її роздягти, надіти кайданки та залишити в безпорадному стані, вони продовжували вимагати зізнатися у злочині. Врешті-решт 34-річна жінка погодилася визнати себе винною. Наразі на вимогу прокуратури правоохоронці відсторонені від займаних посад", - зазначили у прокуратурі.

Санкція статей передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, прокуратура почала розслідування за фактом перевищення влади поліцейськими у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Там поліцейські побили невідомого. Згодом керівництво Харківської поліції звільнило трьох правоохоронців.