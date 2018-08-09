В Харькове полицейские угрозами "выбили" из женщины признание в краже

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 842 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 28847 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 76719 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 55405 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 101451 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 172993 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 267201 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201121 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 265555 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286811 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 84302 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 77089 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 73582 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 53982 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 44325 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 21089 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 45643 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 348528 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 314789 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 399415 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 15446 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 22242 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 58701 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 265571 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 101875 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Харькове полицейские угрозами "выбили" из женщины признание в краже

Киев • УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Полицейские вывезли женщину в лесополосу и угрозами заставили признаться в краже телефона. Прокуратура завершила отношении правоохранителей расследование. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

В Харькове полицейские угрозами "выбили" из женщины признание в краже

"Прокуратура области направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины) в отношении майора и старшего лейтенанта полиции", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, следователи прокуратуры установили, что в начале января этого года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного.

Накануне харьковчанин обратился к правоохранителям с соответствующим заявлением. Он сообщил, что во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон, и он подозревает, что его украла именно эта женщина. Однако никаких фактов в подтверждение этой версии мужчина не предоставил.

"Женщина объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал. Однако полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений. Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал бить "подозреваемую". Однако она все равно отказывалась признать вину в краже. Тогда полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова. Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении. В конце концов 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной. Сейчас по требованию прокуратуры правоохранители отстранены от занимаемых должностей", - отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, прокуратура начала расследование по факту превышения власти полицейскими в отделении на станции "Харьков-Пассажирский". Там полицейские избили неизвестного. Впоследствии руководство Харьковской полиции уволило трех правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66