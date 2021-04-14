У Харкові підліток "замінував" лікарню щоб "розважитися"

Цитата

"Хлопець зізнався у скоєному і дав свідчення. Як виявилося, він зателефонував за номером 101 і повідомив про мінування заради розваги", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Інцидент стався пізно ввечері у вівторок, 13 квітня. О 22:32 анонім зателефонував за номером 101 і повідомив, що у поліклініці закладено вибухівку. Працівники поліції обстежили 1200 кв. метрів приміщень і 700 кв. метрів прилеглої території. Вибухонебезпечних предметів або вибухових речовин під час огляду вони не виявили.

Відомості про те, що трапилося, внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Додамо

У центрі Харкова через “мінування” чотирьох ТРЦ евакуювали 1 515 громадян. Жодних вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено.