В Харькове подросток "заминировал" больницу чтобы "развлечься"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Харьковская милиция разоблачила 15-летнего подростка, который "заминировал" больницу на проспекте Любови Малой. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
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"Парень признался в содеянном и дал показания. Как оказалось, он позвонил по номеру 101 и сообщил о минировании ради развлечения", - говорится в сообщении.
Детали
Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 13 апреля. В 22:32 аноним позвонил по номеру 101 и сообщил, что в поликлинике заложена взрывчатка. Работники полиции обследовали 1200 кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ при осмотре они не обнаружили.
Сведения о случившемся, внесенные в Единый реестр по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Добавим
В центре Харькова из-за "минирования" четырех ТРЦ эвакуировали 1 515 граждан. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.