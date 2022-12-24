У Харкові перейменували театр імені Пушкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що депутати обласної ради ухвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна, передає УНН.
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Відтепер заклад матиме назву “Харківський академічний драматичний театр”.
“Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам’яток Харкова — рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів”, — зазначив Синєгубов.
Він додав: тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл. Тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері.
“Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє. Це рішення — на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію”, — наголосив голова ОВА.
Нагадаємо
Кабінет міністрів постановою від 15 липня № 804 щодо уточнення найменування закладу культури перейменував театр імені Лесі Українки у Києві. Раніше заклад культури мав назву - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки.