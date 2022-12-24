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У Харкові перейменували театр імені Пушкіна

У Харкові перейменували театр імені Пушкіна

Київ • УНН

 • 1238747 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що депутати обласної ради ухвалили рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна, передає УНН.

Деталі

Відтепер заклад матиме назву “Харківський академічний драматичний театр”.

“Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам’яток Харкова — рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів”, — зазначив Синєгубов.

Він додав: тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл. Тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері.

“Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє. Це рішення — на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію”, — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо 

Кабінет міністрів постановою від 15 липня № 804 щодо уточнення найменування закладу культури перейменував театр імені Лесі Українки у Києві. Раніше заклад культури мав назву - Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки.

Українські Національні Новини

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