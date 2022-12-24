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В Харькове переименовали театр имени Пушкина

В Харькове переименовали театр имени Пушкина

Киев • УНН

 • 1238747 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что депутаты областного совета приняли решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина, передает УНН.

Детали

Отныне заведение будет называться “Харьковский академический драматический театр”.

“Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и исторических памятников Харькова — ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здании, что названы в честь их писателей и деятелей”, — отметил Синегубов.

Он добавил: только в марте этот театр трижды попадал под вражеский обстрел. Тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна поразила окна, двери.

“Нация вандалов, которая не уважает прошлое, и которая не заслуживает будущего. Это решение — на времени. Поздравляю коллектив театра, художников, общественных активистов и всех неравнодушных харьковчан и жителей области. Благодарен депутатскому корпусу за государственную позицию”, — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним 

Кабинет министров постановлением от 15 июля № 804 по уточнению наименования заведения культуры переименовал театр имени Леси Украинки в Киеве. Ранее заведение культуры называлось - Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки.

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