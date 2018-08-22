У Харкові наряди патрульних посилять бронегрупами з автоматичною зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Найближчим часом у Харкові патрульним видадуть бронежилети четвертого класу та автоматичну зброю. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич під час прощання із загиблим у стрілянині біля міськради поліцейським Дмитром Кірієнком, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Вже від сьогодні будуть підсилені наряди працівниками поліції з автоматичною зброєю, які будуть нести службу у центральній частині міста Харкова. Взагалі від сьогоднішнього дня будуть посилені наряди патрульної поліції бронегрупами, забезпечені бронезахистом четвертого класу та автоматичною зброєю", - зазначив Фацевич.
За його словами, так звані бронегрупи прибуватимуть за тими викликами, де існуватиме небезпека для людей.
Нагадаємо, 20 серпня близько 00:37 сталася стрілянина під мерією Харкова. Чоловік відкрив стрілянину біля будівлі харківської мерії. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер у лікарні. У загиблого залишилися дружина та дворічна донька. Сьогодні, 22 серпня, у Харкові попрощалися із патрульним.