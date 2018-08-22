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В Харькове наряды патрульных усилят бронегруппы с автоматическим оружием

Киев • УНН

 • 9670 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В ближайшее время в Харькове патрульным выдадут бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время прощания с погибшим в стрельбе возле горсовета полицейским Дмитрием Кириенко, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В Харькове наряды патрульных усилят бронегруппы с автоматическим оружием

"Уже сегодня будут усилены наряды работниками полиции с автоматическим оружием, которые будут нести службу в центральной части города Харькова. Вообще с сегодняшнего дня будут усилены наряды патрульной полиции бронегруппы, обеспеченные бронезащитой четвертого класса и автоматическим оружием", - отметил Фацевич.

По его словам, так называемые бронегруппы будут прибывать по тем вызовам, где будет существовать опасность для людей.

Напомним, 20 августа около 00:37 произошла перестрелка под мэрией Харькова. Мужчина открыл стрельбу возле здания харьковской мэрии. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался в больнице. У погибшего остались жена и двухлетняя дочь. Сегодня, 22 августа, в Харькове простились с патрульным.

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