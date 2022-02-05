У Харкові на "Марш Єдності" вийшло дві тисячі людей. Поліція каже, порушень не було
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні у Харкові до «Маршу Єдності» долучилося близько 2 тисяч громадян. Вони пройшли пішою ходою від майдану Конституції до площі Свободи, де провели мітинг, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.
Деталі
Як повідомляє “Радіо Свобода”, учасники маршу із собою мали лише національну символіку. Всередині колони несли 100-метровий жовто-синій прапор. Учасники акції вигукували “Слава Україні! — Героям слава!”.
Маршрут акції був прокладений центром міста. Марш завершився на майдані Свободи. Тут учасники заспівали гімн України і вшанували пам’ять загиблих харків’ян під час Революції гідності та у війні на Донбасі.
Публічний порядок забезпечували 460 працівників поліції та 100 військовослужбовців Національної гвардії України. Резерв з числа поліцейських слідкував за правопорядком по периметру локації масового заходу. За безпекою дорожнього руху наглядали патрульні поліцейські.
Завдяки вжитим заходам акція пройшла без грубих порушень чинного законодавства, повідомили у поліції.