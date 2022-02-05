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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58999 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Харкові на "Марш Єдності" вийшло дві тисячі людей. Поліція каже, порушень не було

У Харкові на "Марш Єдності" вийшло дві тисячі людей. Поліція каже, порушень не було

Київ • УНН

 • 17937 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні у Харкові до «Маршу Єдності» долучилося близько 2 тисяч громадян. Вони пройшли пішою ходою від майдану Конституції до площі Свободи, де провели мітинг, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Харківській області.

Деталі

Як повідомляє “Радіо Свобода”, учасники маршу із собою мали лише національну символіку. Всередині колони несли 100-метровий жовто-синій прапор. Учасники акції вигукували “Слава Україні! — Героям слава!”.

Маршрут акції був прокладений центром міста. Марш завершився на майдані Свободи. Тут учасники заспівали гімн України і вшанували пам’ять загиблих харків’ян під час Революції гідності та у війні на Донбасі.

Публічний порядок забезпечували 460 працівників поліції та 100 військовослужбовців Національної гвардії України. Резерв з числа поліцейських слідкував за правопорядком по периметру локації масового заходу. За безпекою дорожнього руху наглядали патрульні поліцейські.

Завдяки вжитим заходам акція пройшла без грубих порушень чинного законодавства, повідомили у поліції.

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