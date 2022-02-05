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15 марта, 19:03 • 105531 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140555 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121698 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115337 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103896 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101014 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91250 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Харькове на "Марш Единства" вышло две тысячи человек. Полиция говорит, нарушений не было

Киев • УНН

 • 17932 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня в Харькове в "Марше Единства" приняло участие около 2 тысяч граждан. Они прошли пешим маршем от площади Конституции до площади Свободы, где провели митинг, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.

Детали

Как сообщает “Радио Свобода", участники марша с собой имели только национальную символику. Внутри колонны несли 100-метровый желто-синий флаг. Участники акции выкрикивали "Слава Украине! - Героям слава!”.

Маршрут акции был проложен центром города. Марш завершился на Майдане свободы. Здесь участники спели гимн Украины и почтили память погибших харьковчан во время Революции Достоинства и в войне на Донбассе.

Публичный порядок обеспечивали 460 работников полиции и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Резерв из числа полицейских следил за правопорядком по периметру локации массового мероприятия. За безопасностью дорожного движения присматривали патрульные полицейские.

Благодаря принятым мерам акция прошла без грубых нарушений действующего законодательства, сообщили в полиции.

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