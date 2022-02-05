В Харькове на "Марш Единства" вышло две тысячи человек. Полиция говорит, нарушений не было
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня в Харькове в "Марше Единства" приняло участие около 2 тысяч граждан. Они прошли пешим маршем от площади Конституции до площади Свободы, где провели митинг, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Харьковской области.
Детали
Как сообщает “Радио Свобода", участники марша с собой имели только национальную символику. Внутри колонны несли 100-метровый желто-синий флаг. Участники акции выкрикивали "Слава Украине! - Героям слава!”.
Маршрут акции был проложен центром города. Марш завершился на Майдане свободы. Здесь участники спели гимн Украины и почтили память погибших харьковчан во время Революции Достоинства и в войне на Донбассе.
Публичный порядок обеспечивали 460 работников полиции и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Резерв из числа полицейских следил за правопорядком по периметру локации массового мероприятия. За безопасностью дорожного движения присматривали патрульные полицейские.
Благодаря принятым мерам акция прошла без грубых нарушений действующего законодательства, сообщили в полиции.