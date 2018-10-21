У Харкові машина врізалась в магазин
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня УНН. Вчора, 20 жовтня 2018 року, близько 22 години, на вул. Сумська, 53 У Харкові сталась ДТП без потерпілих. Водій Mazda в'їхав у магазин. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Харківської області.
За попередньою інформацією водій автомобіля Mazda нe врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на огорожу та магазин.
В наслідок ДТП ніхто не постраждав.
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На водія автомобіля Mazda патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП.
Зібраний матеріал буде передано до суду.
Як повідомляв УНН, під Києвом у суботу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП, під час якої автобус зіткнувся з вантажівкою, загинула акторка відомого українського гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська.