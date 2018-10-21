У Харкові машина врізалась в магазин

КИЇВ. 21 жовтня УНН. Вчора, 20 жовтня 2018 року, близько 22 години, на вул. Сумська, 53 У Харкові сталась ДТП без потерпілих. Водій Mazda в'їхав у магазин. Про це повідомили УНН у прес-службі патрульної поліції Харківської області.