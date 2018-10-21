В Харькове машина врезалась в магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября УНН. Вчера, 20 октября 2018 года, около 22 часов, на ул. Сумская, 53 В Харькове произошло ДТП без пострадавших. Водитель Mazda въехал в магазин. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации водитель автомобиля Mazda нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение и магазин.
В результате ДТП никто не пострадал.
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На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.
Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которой автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.