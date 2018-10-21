В Харькове машина врезалась в магазин

По предварительной информации водитель автомобиля Mazda нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение и магазин.

В результате ДТП никто не пострадал.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области фура столкнулась с авто патрульной полиции: есть погибший

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Собранный материал будет передан в суд.



Как сообщал УНН, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которой автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.