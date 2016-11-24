У Харкові люди в масках напали на військовий автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Харкові троє осіб в масках напали на автомобіль військової фельд’єгерської служби. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, сьогодні о 10-15 год. від водія автомобіля “Део Ланос” надійшла інформація, що троє невідомих чоловіків в масках розбили скло автівки, забрали з салону кейс зі службовою документацією та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі “Шкода”.
Наразі введено в дію план “Перехоплення”, правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину та розшукують зловмисників.
Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.