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В Харькове люди в масках напали на военный автомобиль

Киев • УНН

 • 9675 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харькове три человека в масках напали на автомобиль военной фельдъегерской службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

В Харькове люди в масках напали на военный автомобиль

Так, сегодня в 10:15 от водителя автомобиля "Дэу Ланос" поступила информация, что трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло машины, забрали из салона кейс со служебной документацией и скрылись с места преступления на автомобиле "Шкода".

Введен в действие план "Перехват", правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и разыскивают злоумышленников.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.

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