В Харькове люди в масках напали на военный автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харькове три человека в масках напали на автомобиль военной фельдъегерской службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, сегодня в 10:15 от водителя автомобиля "Дэу Ланос" поступила информация, что трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло машины, забрали из салона кейс со служебной документацией и скрылись с места преступления на автомобиле "Шкода".
Введен в действие план "Перехват", правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и разыскивают злоумышленников.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.