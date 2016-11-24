В Харькове люди в масках напали на военный автомобиль

Так, сегодня в 10:15 от водителя автомобиля "Дэу Ланос" поступила информация, что трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло машины, забрали из салона кейс со служебной документацией и скрылись с места преступления на автомобиле "Шкода".

Введен в действие план "Перехват", правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и разыскивают злоумышленников.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений.