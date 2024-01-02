У Харкові кількість постраждалих через атаку рф зросла до 52 - прокуратура

Кількість постраждалих через сьогоднішню ворожу атаку на Харків зросла до 52, з них шестеро - діти. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз кількість поранених збільшилась до 52 осіб, з них - 6 дітей - повідомили у прокуратурі.

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